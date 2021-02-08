Строительство газопровода Nord Stream 2 в Дании планируется завершить до конца апреля

Строительство двух ниток газопровода «Северный поток 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уведомление оператора стройки Nord Stream 2 AG. Ранее сообщалось, что она должна начаться 15 января 2021 года. Сроки завершения проекта не назывались.

На стройке по-прежнему будут задействованы трубоукладчик «Фортуна», а также строительные суда «Балтийский исследователь» и «Мурман». 6 февраля судно «Фортуна» приступило к укладке труб газопровода «Северного потока-2» в Дании.

«Фортуна» получила от датского регулятора необходимые разрешения на строительство в конце декабря 2020 года. Начать работы планировалось 15 января 2021 года. 15 января Nord Stream 2 AG сообщил, что работы отложены по техническим причинам. 19 января США ввели санкции в отношении «Фортуны» и ее владельца, ООО «КВТ-Рус».

О попытках завершить проект — в материале “Ъ” «Труба пришла в движение».