Россия высылает албанского дипломата

Россия объявила первого секретаря посольства Албании в Москве персоной нон грата в ответ на аналогичные действия албанских властей, сообщил МИД РФ. Дипломату предписано покинуть страну в течение 72 часов. В январе правительство Албании объявило российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата из-за нарушения эпидемиологических мер.

«8 февраля посол Албании А. Газиони был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" первого секретаря посольства Албании в Москве Йониды Дрогу»,— говорится в сообщении МИДа.

Министерство считает, что первый секретарь посольства России в Тиране был выслан «под совершенно надуманным предлогом». «Действия албанской стороны рассматриваем как провокацию с целью набрать политические очки в условиях начавшейся в Албании избирательной кампании, подыграть антироссийским силам на Западе и заручиться их поддержкой»,— заявил МИД России.