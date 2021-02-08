В Ростовской области компания «Экотранс» провела флешмоб в поддержку Владимира Путина

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экотранс» организовал флешмоб в поддержку Владимира Путина. Видео с флешмобом опубликовано в сообществе компании в Facebook.

Флешмоб прошел на территории Неклиновского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК). В акции приняли участие более 40 человек: они выстроились в линии с флагами Российской Федерации и скандировали «Путин — наш президент!» . Кроме того, в видео были задействованы более 20 мусорных машин, которые колонной проехали по территории МЭОКа. На видеозапись наложена песня Олега Газманова «Вперед, Россия!».

Флешмобы в поддержку президента проходят по России с начала февраля. Например, в Екатеринбурге в аналогичной акции поучаствовали несколько тысяч сотрудников компании «Сима-ленд». Ранее ульяновские студенты колледжа снялись в ролике в поддержку президента: они вышли на улицу с плакатами #МыЗаПутина. Вскоре после этого депутат Госдумы (фракция КПРФ) Алексей Куринный направил в прокуратуру Ульяновской области обращение с просьбой проверить факт привлечения несовершеннолетних к проведению несогласованной политической акции.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что к флешмобам в поддержку Владимира Путина Кремль не имеет отношения.

Наталья Шинкарева