Минэнерго: оптовые цены на электроэнергию не влияют на тарифы для населения

Стоимость электроэнергии на оптовом рынке не влияет на тарифы для населения, поскольку они регулируются государством, заявил заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс. Ранее “Ъ” сообщил, что цены на электроэнергию достигли максимального значения за последние пять лет, несмотря на снижение спроса.

«Хотелось бы отметить, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне правительства решениями. Никаких отклонений по росту тарифов на электроэнергию для населения не произошло»,— приводит слова господина Сниккарса пресс-служба министерства (цитата по «РИА Новости»).

Он также заявил, что рост цен на электроэнергию произошел в рамках инфляции, и в министерстве не видят «сложностей с ростом цены для прочих потребителей».

«По итогам 2020 года оптовые цены на электроэнергию с хорошим запасом вложились в фактические показатели инфляции. Рост цены в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) составил 3,4% и 0,6% по второй ценовой зоне (Сибирь), что существенно ниже инфляции. Поэтому мы не видим определенных сложностей с ростом цены для прочих потребителей. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что рост цены оптового рынка произошел в рамках инфляции»,— заявил Павел Сниккарс.

В 2020 году одноставочная цена оптового рынка (включает в себя стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед и стоимость мощности) в европейской части России и на Урале увеличилась на 3,4%, до 2,54 тыс. руб. за 1 МВт•ч, а в Сибири — на 0,6%, до 1,78 тыс. руб. за 1 МВт•ч. Основным драйвером роста стали обязательные нерыночные надбавки, объем которых достиг 558 млрд руб.

Подробности — в материале “Ъ” «На мегаватты накрутили мегацену».