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Прощание с директором по общим вопросам УГМК Владимиром Белоглазовым состоится 9 февраля

Церемония прощания с директором по общим вопросам УГМК Владимиром Белоглазовым состоится во вторник, 9 февраля, в Александро-Невском соборе Ново-Тихвинского монастыря на ул. Зеленая Роща, 1 в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе компании.

  • С 11:00 до 12:00 состоится гражданская панихида;
  • С 12:00 до 12:40 — отпевание;
  • С 13:00 — захоронение на Широкореченском кладбище.

Напомним, Владимир Белоглазов скончался в пятницу, 5 февраля, в Москве на 65 году жизни. По данным источника “Ъ-Урал”, в январе господин Белоглазов попал в реанимацию с критическим нарушением кровообращения. Соболезнования родным, коллегам и друзьям Владимира Белоглазова выразили генеральный директор УГМК Андрей Козицын и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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