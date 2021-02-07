Андрей Козицын выразил соболезнования близким Владимира Белоглазова

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын выразил соболезнования семье директора по общим вопросам компании Владимира Белоглазова, скончавшегося в пятницу, 5 февраля.

«Скоропостижно оборвалась жизнь замечательного человека и незаурядного руководителя, роль и значение которого трудно переоценить для УГМК. Более двадцати лет Владимир Алексеевич руководил серьезным блоком социальных вопросов. При непосредственном участии и под руководством Владимира Алексеевича реализовывались масштабные социальные, культурные и спортивные проекты Компании, которые вышли далеко за рамки внутри корпоративных и вошли в историю Свердловской области и других регионов присутствия УГМК. Владимир Алексеевич всегда был открыт новым предложениям, любил и ценил жизнь, щедро делился своим опытом и человеческим теплом с окружающими», — сказал господин Козицын.

Напомним, Владимир Белоглазов скончался в Москве на 65 году жизни. По данным источника “Ъ-Урал”, в январе господин Белоглазов попал в реанимацию с критическим нарушением кровообращения. Соболезнования родным, коллегам и друзьям Владимира Белоглазова также выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.