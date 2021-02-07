NYT: юрист Трампа попросил отложить слушания по импичменту из-за шабата

Юрист бывшего президента США Дональда Трампа Давид Шоен обратился к сенаторам с просьбой соблюдать шабат во время слушаний по импичменту, сообщает The New York Times со ссылкой на письмо юриста. Согласно его позиции, слушания, которые не окончились до 17:24 пятницы по местному времени, должны быть отложены до воскресенья.

Господин Шоен сообщил лидерам в Сенате США, что как ортодоксальный еврей не может участвовать в процессе в шабат. «Я приношу извинения за неудобства, которые принесет моя просьба не проводить слушания в еврейский шабат для дручих участников процесса. Однако практики и запреты обязательны для меня, поэтому у меня нет иного выбора, кроме как обратиться с этой просьбой»,— передает его обращение The New York Times.

Письмо господина Шоена было направлено Чаку Шумеру и Митчу Макконнеллу, лидерам демократов и республиканцев в Сенате соответственно, а также к временному председателю Сената Патрику Лихи. Представитель господина Шумера сообщил изданию, что учтут просьбу юриста, но не уточнил, как именно.

Сенат начнет рассмотрение дела об импичменте Дональда Трампа 8 февраля. Палата представителей обвинила его в подстрекательстве к мятежу, приведшему к штурму Капитолия 6 января. Он стал первым президентом США, которому дважды был объявлен импичмент, и первым, слушания по импичменту которого пройдут уже после отставки. Если Сенат поддержит импичмент, он сможет проголосовать за пожизненный запрет осужденному политику занимать государственные должности. Отметим, что советник господина Трампа Джейсон Миллер сообщил, что бывший президент не намерен лично давать показания.

О позиции 45-го президента США — в материале “Ъ” «Дональд Трамп затаил в душе Флориду».