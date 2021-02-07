Греция вновь продлила разрешение на въезд 500 россиян в неделю

Греция до 22 февраля продлила правило, ограничивающее число приезжающих в страну россиян до 500 человек в неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное в правительственной газете решение министерств.

Граждане России, которые намерены приехать в Грецию, должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, а также подтвердить бронь в гостинице и пройти семидневный карантин. Правила въезда и квота россиян были впервые установлены в сентябре и с тех пор неоднократно продлевались.

Отметим, что с 8 февраля Россия возобновит прямое авиасообщение с Грецией. Оперативный штаб объявлял, что рейсы из Москвы в Афины будут осуществляться два раза в неделю.

Коронавирус в Греции обнаружен у 163 213 человек, 5951 больной COVID-19 умер. В России было зафиксировано более 3,9 млн случаев заражения, 76 229 человек умерли.

Как в России проходит вакцинация от COVID-19 — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».