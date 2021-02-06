Киев сообщил о гибели двух украинских военных в Донбассе

Украинские военнослужащие подорвались на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Марьинка в Донбассе, сообщил штаб операции объединенных сил. В результате подрыва два человека погибли, один получил ранения.

«Сегодня, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьинка во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики»,— говорится в сообщении в Facebook.

Также Киев сообщил о ранении украинского военного при обстреле под населенным пунктом Пески. Военнослужащий госпитализирован.

За последние несколько недель стороны конфликта неоднократно сообщали о нарушении режима прекращения огня. Режим прекращения огня действует в Донбассе с 27 июля 2020 года. По данным ОБСЕ, в июне и июле было зафиксировано более 16 тыс. и 12 тыс. нарушений соответственно, в августе и сентябре — по 600. К концу 2020 года, по оценкам организации, число нарушений вновь возросло. 5 февраля 2021 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что «мирного процесса уже нет».

О попытках урегулировать конфликт — в материале “Ъ” «Украине перекрывают выход из Минска».