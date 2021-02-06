Канцлер Австрии призвал не связывать ситуацию с Навальным и «Северный поток-2»

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию германского правительства в отношении проекта «Северный поток-2». В интервью изданию Welt am Sonntag он призвал не связывать ситуацию с российским политиком Алексеем Навальным и строительство трубопровода.

«Ошибается тот, кто думает, что новый трубопровод будет отвечать интересам только России»,— сказал Себастьян Курц. По его мнению, от проекта выиграют и европейские страны. Канцлер назвал его позитивным.

Господин Курц призвал не рассматривать реакцию на действия против господина Навального в контексте строительства газопровода. «Я приветствую тот факт, что федеральное правительство Германии придерживается "Северного потока-2"»,— прокомментировал он позицию канцлера Германии Ангелы Меркель.

Ранее председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал вместо санкций ввести мораторий на строительство трубопровода «Северный поток-2». Он предложил использовать возможный «перерыв» для того, чтобы ЕС и США могли вступить в переговоры с Россией.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии, его мощность должна составить 55 млрд куб. м в год. Оператор проекта — Nord Stream 2 AG, единственный акционер этой компании — «Газпром».

Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США. Прокладка продолжилась спустя год. 21 января Европарламент принял резолюцию с призывом остановить строительство «Северного потока-2» из-за ареста Алексея Навального.

Подробнее о резолюции читайте в публикации “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».