Российские теннисисты вышли в финал Кубка АТР

Сборная России вышла в финал Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Даниил Медведев и Андрей Рублев обыграли немецких теннисистов Александра Зверева и Яна-Леннарда Штруффа.

Даниил Медведев обыграл своего соперника со счетом 3:6, 6:3, 7:5, Андрей Рублев — со счетом 3:6, 6:1, 6:2. Победа обеспечила российской сборной выход в финал турнира.

Соревнования проходят в австралийском Мельбурне. Турнир завершится 7 февраля.

В понедельник, 8 февраля, стартует турнир Australian Open. На этих соревнованиях возможны неожиданные результаты из-за двухнедельного карантина, который прошли практически все участниками. По итогам жеребьевки три сильнейших российских теннисиста — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов — попали в одну половину сетки.

Подробности — в материале “Ъ” «Турнир большого штамма».