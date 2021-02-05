«Россети» инвестируют 38 млрд рублей в развитие петербургских распределительных сетей

«Россети» направят 38 млрд рублей на развитие распределительных сетей Петербурга. Средства будут выделены в текущем году. Как сообщили в Смольном, об инвестировании договорились губернатор Александр Беглов и исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

На 2021 год запланировано завершение строительства и реконструкции 11 подстанций 35 кВ и 110 Кв, установка 44 тыс. «умных» счетчиков. Ключевым проектом станет развитие сети Петроградского района.

За последние три года инвестиций в развитие энергосистемы Петербурга и смежных районов Ленобласти составил более 95 млрд рублей, ввели в эксплуатацию 18 подстанций и 6,7 тыс. км новых линий.