Новый конкурс по выборам мэра Тамбова назначен на 27 апреля

Гордума Тамбова назначила на 27 апреля повторный конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Документы на участие в нем принимаются с 15 февраля до 20 апреля включительно.

Новую процедуру избрания градоначальника депутаты объявили из-за того, что в конце января им не удалось провести выборы мэра, должность которого сейчас в статусе врио занимает Максим Косенков («Родина»). Помимо объявления сроков депутаты скорректировали сам порядок проведения конкурса. Новые выборы должны теперь объявляться в течение двух месяцев с момента признания предыдущих несостоявшимися, а не одного. Кроме того депутаты увеличили количество вопросов в тестах для кандидатов. В правила также был внесено уточнение, согласно которому выданная кандидату расписка о получении документов не подтверждает то, что он будет допущен к участию. Напомним, один из недопущенных до участия кандидатов обжаловал итоги предыдущих выборов из-за того, что получил отказ по причине нехватки документов, хотя при их подаче комиссия не предъявила ему претензий.

Напомним, руководитель региональной организации «Родины» Максим Косенков был назначен врио мэра Тамбова после победы его партии на выборах в гордуму в сентябре прошлого года. Тогда его назначение поддержал губернатор Александр Никитин (ЕР). Глава региона на пресс-конференции в конце января заявил, что сейчас власти вновь рассматривают возможность возвращения к системе, когда сити-менеджер областного центра назначается депутатами. Это поможет Максиму Косенкову официально возглавить городскую администрацию, сейчас ему мешает это сделать судимость.

Сергей Толмачев