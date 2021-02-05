«Норникель» изучит решение суда по иску за разлив нефтепродуктов

Компания «Норникель» внимательно изучит решение суда по иску Росприроднадзора о возмещении экологического ущерба. Ранее Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск о взыскании с АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, «дочка» «Норникеля») ущерба за разлив нефтепродуктов в Норильске. Суд взыскал с НТЭК 146 млрд руб.

«В соответствии с российским законодательством решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его изготовления в полном объеме, если оно не будет обжаловано. "Норникель" внимательно изучит постановление суда после получения его полного текста»,— говорится в сообщении компании.

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Тем временем власти Красноярского края планируют заявить дополнительные претензии к «Норникелю» для возмещения ущерба природе региона.

Крупный разлив нефтепродуктов на принадлежащей НТЭК ТЭЦ-3 в Норильске произошел в мае 2020 года. В результате аварии около 6 тыс. тонн дизельного топлива из резервуара №5 попали в грунт, еще 15 тыс. тонн — в реки Далдыкан, Амбарную и их притоки.

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