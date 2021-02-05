Красноярский край заявит к «Норникелю» дополнительные претензии по ущербу природе

Власти Красноярского края планируют заявить дополнительные претензии к «Норникелю» для возмещения ущерба природе региона. Сегодня, 5 февраля, Арбитражный суд Красноярского края взыскал с «Норникеля» 146 млрд руб. за аварию на Таймыре.

Губернатор края Александр Усс назвал решение суда ожидаемым и справедливым. «После этого решения нами будут заявлены дополнительные претензии. Речь о возмещении вреда объектам природы, которые находятся в ведении края»,— написал губернатор в Instagram. Он подчеркнул, что «на восстановление экосистемы потребуются годы».

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Крупный разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске произошел в мае 2020 года. В результате аварии около 6 тыс. тонн дизельного топлива из резервуара №5 попали в грунт, еще 15 тыс. тонн — в реки Далдыкан, Амбарную и их притоки.

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