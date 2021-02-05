Суд по делу Навального о клевете продолжится 12 февраля

Бабушкинский районный суд Москвы продолжит слушание дела в отношении оппозиционера Алексея Навального по обвинению в клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) в адрес ветерана 12 февраля. Судья удовлетворила ходатайство прокурора, который попросил перенести заседание, сославшись на то, что сегодня, 5 февраля, процесс идет с 10 часов утра.

Перед ходатайством прокурора Игорь Колесников, свидетель и внук потерпевшего ветерана ВОВ Игната Артеменко, заявил, что «переключил» все вопросы с историей ветерана на себя, но не писал заявление на Алексея Навального в правоохранительные органы. В ответ на это политик попросил суд показать лист заявления господина Артеменко из материалов дела, а его адвокаты — подали ходатайство. Ходатайство прокурора последовало сразу после этого.

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Судья заявила, что все листы дела будут исследованы на стадии письменных доказательств. «То есть я не могу выяснить у свидетеля, видел ли он этот документ?» — спросил адвокат Алексея Навального. Сразу после объявления судьи о том, что дело откладывается, приставы попросили журналистов выйти из зала.

2 июня Алексей Навальный в соцсетях прокомментировал видеоролик RT, в котором разные люди (в том числе господин Артеменко) выражают поддержку поправкам к Конституции. Оппозиционер назвал участников видео командой продажных холуев, позором страны и людьми без совести. После этого против политика возбудили уголовное дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Алексей Навальный не признал вину.

2 февраля Алексею Навальному заменили условный срок по делу о хищениях у «Ив Роше» на реальный. С учетом домашнего ареста он проведет в колонии два года и восемь месяцев. В России прошло три несанкционированные акции в поддержку политика, задержали более 11 тыс. человек.

Подробнее о деле о клевете — в материале “Ъ” «СКР защитил честь ветерана».