На покупку автомобилей в России потратили 2,5 триллиона рублей

В 2020 году на покупку новых автомобилей в России было потрачено 2,5 трлн руб., сообщает «Автостат».

За январь-декабрь россияне потратили на покупку машин на 2% меньше, чем в 2019 году. За этот же период средневзвешенная цена автомобиля выросла на 7%, а продажи машин сократились на 9,1%.

Более 70% емкости российского авторынка пришлось на автомобили массового сегмента — на них потратили 1,78 трлн руб., что на 5% меньше, чем годом ранее. На покупку премиальных машин потратили на 6% больше, 0,72 трлн руб.

Напомним, всего в 2020 году, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России было продано 1,5 млн, что на 9,1% меньше, чем в январе-декабре 2019 года.