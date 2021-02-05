Средняя цена автомобиля в России выросла на 7%

В 2020 году средняя цена нового автомобиля в России выросла на 7%, сообщает агентство «Автостат».

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в январе-декабре 2020 года составляет 1,68 млн руб. При этом средняя стоимость автомобиля массового сегмента выросла до 1,33 млн руб. (+4%), а премиального автомобиля — до 4,93 млн руб. (+13%).

Напомним, всего в 2020 году, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России было продано 1,5 млн, что на 9,1% меньше, чем в январе-декабре 2019 года.