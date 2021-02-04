Минэкономики ожидает восстановления доходов россиян к концу 2021 года

Минэкономики России рассчитывает, что доходы россиян восстановятся в третьем-четвертом квартале 2021 года, заявил глава ведомства Максим Решетников. Он отметил, что ограничения по коронавирусу ослабляют, и это стимулирует экономику.

«Мы рассчитываем, что сейчас режим ограничений снимается, он в последние месяцы был и не такой жесткий, возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы, мы увидим восстановление доходов населения в этом году. Оно произойдет в основном в третьем-четвертом кварталах»,— сказал господин Решетников в интервью «России 24» (цитата по ТАСС).

По его словам, экономика уже восстанавливается. «Мы еще сравниваемся с первым кварталом прошлого года, когда ковида и ограничений не было, когда экономика работала в другом режиме. Сейчас мы еще не дотягиваем, но рассчитываем, что динамика, которую мы набрали во втором—третьем кварталах, позволит нам превзойти эти значения»,— заявил Максим Решетников.

На фоне пандемии коронавируса правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики страны, рассчитанный до 2024 года. Он направлен на восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. По словам министра экономики, план расширять не планируют, но могут быть точечные решения.

Об экономических последствиях пандемии читайте в публикации “Ъ” «Бюджет освоил коронакризис».