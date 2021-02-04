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Объявлены номинанты на премию Гильдии киноактеров США

Гильдия киноактеров США объявила номинантов на ежегодную, 27-ю премию. Церемония награждения состоится 4 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе.

Лучшая мужская роль:

  • Гари Олдман («Манк»);
  • Риз Ахмед («Звук металла»);
  • Чедвик Боузман ( «Ма Рейни: Мать блюза», посмертно);
  • Энтони Хопкинс («Отец»);
  • Стивен Ян («Минари»).

Лучшая женская роль:

  • Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»);
  • Эми Адамс («Элегия Хиллбилли»);
  • Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»);
  • Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»);
  • Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Саша Барон Коэн («Суд над чикагской семеркой»);
  • Чедвик Боузман («Пятеро одной крови»);
  • Даниэль Калуя («Иуда и Черный Мессия»);
  • Джаред Лето («Мелочи»);
  • Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами»).

Лучшая женская роль второго плана:

  • Мария Бакалова («Борат-2»);
  • Гленн Клоуз («Деревенская элегия»);
  • Оливия Колман («Отец»);
  • Юн Ю-Юнг («Минари»);
  • Хелена Зенгель («Новости мира»).

Лучший актерский ансамбль:

  • «Пятеро одной крови»;
  • «Ма Рейни: Мать блюза»;
  • «Минари»;
  • «Одна ночь в Майами»;
  • «Суд над чикагской семеркой».

Помимо основных номинаций Гильдия киноактеров США также вручит премии за роль в телефильме или мини-сериале, в драматическом сериале, в комедийном сериале, за лучшее выступление каскадерского ансамбля и в других номинациях.

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