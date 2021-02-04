Объявлены номинанты на премию Гильдии киноактеров США

Гильдия киноактеров США объявила номинантов на ежегодную, 27-ю премию. Церемония награждения состоится 4 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе.

Лучшая мужская роль:

Гари Олдман («Манк»);

Риз Ахмед («Звук металла»);

Чедвик Боузман ( «Ма Рейни: Мать блюза», посмертно);

Энтони Хопкинс («Отец»);

Стивен Ян («Минари»).

Лучшая женская роль:

Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»);

Эми Адамс («Элегия Хиллбилли»);

Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»);

Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»);

Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

Лучшая мужская роль второго плана:

Саша Барон Коэн («Суд над чикагской семеркой»);

Чедвик Боузман («Пятеро одной крови»);

Даниэль Калуя («Иуда и Черный Мессия»);

Джаред Лето («Мелочи»);

Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами»).

Лучшая женская роль второго плана:

Мария Бакалова («Борат-2»);

Гленн Клоуз («Деревенская элегия»);

Оливия Колман («Отец»);

Юн Ю-Юнг («Минари»);

Хелена Зенгель («Новости мира»).

Лучший актерский ансамбль:

«Пятеро одной крови»;

«Ма Рейни: Мать блюза»;

«Минари»;

«Одна ночь в Майами»;

«Суд над чикагской семеркой».

Помимо основных номинаций Гильдия киноактеров США также вручит премии за роль в телефильме или мини-сериале, в драматическом сериале, в комедийном сериале, за лучшее выступление каскадерского ансамбля и в других номинациях.