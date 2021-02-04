Объявлены номинанты на премию Гильдии киноактеров США

Гильдия киноактеров США объявила номинантов на ежегодную, 27-ю премию. Церемония награждения состоится 4 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе.
Лучшая мужская роль:
- Гари Олдман («Манк»);
- Риз Ахмед («Звук металла»);
- Чедвик Боузман ( «Ма Рейни: Мать блюза», посмертно);
- Энтони Хопкинс («Отец»);
- Стивен Ян («Минари»).
Лучшая женская роль:
- Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»);
- Эми Адамс («Элегия Хиллбилли»);
- Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»);
- Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»);
- Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).
Лучшая мужская роль второго плана:
- Саша Барон Коэн («Суд над чикагской семеркой»);
- Чедвик Боузман («Пятеро одной крови»);
- Даниэль Калуя («Иуда и Черный Мессия»);
- Джаред Лето («Мелочи»);
- Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами»).
Лучшая женская роль второго плана:
- Мария Бакалова («Борат-2»);
- Гленн Клоуз («Деревенская элегия»);
- Оливия Колман («Отец»);
- Юн Ю-Юнг («Минари»);
- Хелена Зенгель («Новости мира»).
Лучший актерский ансамбль:
- «Пятеро одной крови»;
- «Ма Рейни: Мать блюза»;
- «Минари»;
- «Одна ночь в Майами»;
- «Суд над чикагской семеркой».
Помимо основных номинаций Гильдия киноактеров США также вручит премии за роль в телефильме или мини-сериале, в драматическом сериале, в комедийном сериале, за лучшее выступление каскадерского ансамбля и в других номинациях.