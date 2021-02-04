Глава дипломатии ЕС рассказал о выделении €13 млн на поддержку уязвимых групп населения России

Евросоюз направил €13 млн на поддержку наиболее уязвимых групп населения в России в связи с пандемией коронавируса, сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Всего ЕС выделил €38,5 млрд для поддержки других стран.

«На сегодняшний день ЕС мобилизовал €38,5 млрд для помощи своим странам-партнерам по всему миру для решения неотложных вопросов в сфере здравоохранения и обеспечения гуманитарных потребностей, а также для упрочения систем здравоохранения и поддержания экономического восстановления и мер социальной защиты. В России ЕС уже выделил €13 млн для поддержки уязвимых групп населения, наиболее затронутых пандемией»,— сообщил господин Боррель в интервью «Интерфаксу».

При этом он заявил, что подконтрольные государству российские СМИ распространяют информацию, которая направлена «на подрыв усилий правительств западных стран по борьбе с вирусом». Например, некоторые из них необоснованно обвиняют западные страны в том, что они намеренно противодействуют продвижению российской вакцины «Спутник V», сказал Жозеп Боррель.

«Это ерунда. Все компании должны соблюдать одни и те же правила для того, чтобы их вакцины продавались в ЕС… В контексте COVID-19 особенно важным является осознание угрозы, которую представляет для общественного здравоохранения распространение недостоверной информации»,— заявил представитель ЕС.

В России зарегистрировано 3 917 918 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявили 16 714 заболевших. Умер за последние сутки 521 человек, всего за время пандемии — 75 205. Выздоровели 24 546 человек, всего — 3 389 913. Всего в мире зарегистрировано 104,5 млн случаев заражения, умерли свыше 2,2 млн, выздоровели 58,1 млн.

О продвижении российской вакцины — в публикации “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».