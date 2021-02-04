Сторонники отца Сергия опасаются нового штурма Среднеуральского монастыря

Представители Среднеуральского женского монастыря заявили о возможном штурме обители силовиками, сообщает Telegram-канал «Защита отца Сергия». Такие выводы они сделали из того, что с понедельника в монастыре возобновились проверки со стороны минобразования и минздрава региона.

Как пояснил “Ъ-Урал” адвокат Павел Бабиков, информацию о повторном силовом захвате монастыря до отца Сергия в СИЗО довели люди, представившиеся членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). «Конечно, это были не ОНК. А какие-то засланные люди, которые сначала просили его обратиться к пастве, сообщив, что конфликт исчерпан, что надо поминать патриарха Кирилла, что он покаялся. В этом случае он сможет выйти из СИЗО. А в противном случае предупредили его о возможности повторного силового захвата монастыря. Он отказался это делать и записал на регистратор в спецприемнике видео, где заявил, что любые заявления от его имени являются недействительными, кроме тех, что делают адвокаты»,— рассказал господин Бабиков.

Напомним, отец Сергий был задержан 29 декабря 2020 года после штурма монастыря. Его обвиняют по ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), ч.3 ст.148 и ч.1 ст.330 УК РФ («Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство»). Басманный райсуд Москвы арестовал его до 28 февраля. В понедельник, 8 февраля, Московский горсуд рассмотрит апелляцию на его арест. Защита и сам отец Сергий настаивают, что причинами уголовного преследования стали внутрицерковный конфликт и экономические претензии епархии к монастырю. Адвокаты уже подали ходатайство о прекращении уголовного дела.

Представители монастыря рассказали, что на скорейшем решении конфликта настаивает и вице-губернатор Сергей Бидонько (курирует вопрос со стороны областных властей), однако, по их словам, он принимает только позицию епархии.

Отметим, что сегодня стало известно, что Екатеринбургская епархия зарегистрировала религиозную организацию «Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, руководит организацией игуменья Варвара (Крыгина). Организация была зарегистрирована в Москве, ее юридический адрес на Репина, 6а в Екатеринбурге (здание епархии). Это произошло перед заседанием Арбитражного суда по Свердловской области, в котором епархия требует признать за ней право собственности на самовольную постройку — здание храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», которое является частью монастыря.

«Учитывая быстроту рассмотрения арбитражным судом этого дела, так как судебная экспертиза делалась без каких-либо документов на сам Среднеуральский женский монастырь и без исследования храма (был только наружный осмотр), мы предполагаем, что завтра арбитражный суд вынесет решение в пользу Екатеринбургской епархии. И вот все это в совокупности и дает право предполагать, что будет силовой захват монастыря. Напоминаем, что Среднеуральский женский монастырь построил Схиигумен Сергий, а Екатеринбургскую епархию на территории монастыря видеть не хотят»,— говорится в сообщении защитников.

Татьяна Дрогаева