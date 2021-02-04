Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Главный штаб сил обороны Эстонии заявил, что российский военный самолет Ил-76МД нарушил воздушную границу балтийской республики вчера, 3 февраля. Минобороны России отвергает обвинения эстонской стороны.

«Российский военный самолет Ил-76МД нарушил в среду воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии около одной минуты»,— указала сегодня пресс-служба военного ведомства. В сообщении уточняется, что транспондер самолета был включен, но в радиоконтакт с эстонской авиадиспетчерской службой воздушное судно не вступало.

Как сообщило Минобороны РФ, самолет осуществлял плановый перелет на аэродром в Калининградскую область. «Экипаж самолета находился в постоянной связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые ни в день совершения полета, ни в последующие сутки никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли»,— сказали в ведомстве (цитата по ТАСС).

Это первое подобное нарушение со стороны России в 2021 году, сообщили военные. По их сведениям, МИД Эстонии уже вызвал посла России Александра Петрова, которому была вручена соответствующая нота.