Москалькова отрицает отправку задержанных в Москве в регионы

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что задержанных протестующих в Москве не собираются перевозить для отбывания наказания в близлежащие регионы. По ее словам, в столице с этим нет сложностей.

Ранее СМИ сообщили о нехватке мест в московских спецприемниках. В частности, член московской Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович рассказала «Медиазоне», что задействованы четыре спецприемника в Подмосковье: в Люберцах, Электростали, Истре и Мытищах.

«Сегодня в прессе большое количество сообщений, что людей, задержанных в последние дни, якобы собираются перевозить за пределы Москвы и Московской области. Я лично уточнила этот вопрос в ходе разговора с первым заместителем министра внутренних дел. Он пояснил, что у ГУ МВД по Москве нет сложностей с обеспечением выполнения решений судов по административным наказаниям на территории города Москвы и перемещение задержанных в другие регионы не планируется»,— приводит слова госпожи Москальковой ее пресс-служба.

Во многих городах России 23 и 31 января прошли акции протеста с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный по делу о хищениях в «Ив Роше». Суд посчитал, что политик нарушил условия испытательного срока, по которым он должен отмечаться в инспекции. После оглашения решения прошла еще одна акция протеста. По данным «ОВД-Инфо», в целом по России в связи с акциями было задержано более 11 тыс. человек.

О последней акции протеста — в материале “Ъ” «Минский вечер в Москве».