Счетная палата указала находящегося под следствием Меня ответственным за ряд проверок

Счетная палата России указала находящегося под следствием по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета Ивановской области в 2011 году аудитора Михаила Меня ответственным за ряд проверок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на план проверок ведомства на 2021 год.

Некоторые мероприятия, ответственным за которые назначен Михаил Мень:

«анализ деятельности органов государственной власти по обеспечению национальных интересов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в Арктической зоне Российской Федерации в 2018–2020 годах и истекшем периоде 2021 года;

проверка эффективности реализации комплекса мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, а также ликвидации объектов накопленного вреда в 2018–2020 годах и истекшем периоде 2021 года и их влияние на решение задач указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

аудит эффективности реализации мероприятий, направленных на инфраструктурное развитие сельских территорий и обеспечение сельского населения благоустроенным жильем в 2018–2019 годах и истекшем периоде 2020 года в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Михаила Меня задержали 18 ноября, после того как Совет федерации удовлетворил просьбу генпрокурора Игоря Краснова о даче согласия на привлечение господина Меня к уголовной ответственности. Свою вину в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) он не признает. Михаилу Меню до 28 февраля запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, отсылать и получать почтовые отправления и пользоваться интернетом.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Михаил Мень проболел все следствие».