Инвестиции против рака

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Создание нового лечебного учреждения в пригороде Краснодара глава региона Вениамин Кондратьев обсудил с руководством ООО «МедИнвестГрупп». «Мы должны создать все условия для того, чтобы жители, страдающие онкозаболеваниями, получали высокотехнологичную помощь у нас в регионе и им не нужно было никуда выезжать. Стоимость строительства нового онкоцентра оценивается в миллиарды рублей. Это большие деньги для края, и здесь нам важно участие в проекте в том числе бизнеса. Регион обеспечивает объект инфраструктурой, а инвесторы вкладывают средства в строительство корпусов и приобретение оборудования»,— сообщил губернатор.

Ранее глава региона принял решение построить современный медицинский кластер в поселке Новознаменском. Здесь планируется строительство пяти лечебных учреждений современного уровня, в том числе онкологического центра на 1000 стационарных коек и 120 коек дневного стационара. В проекте также создание поликлиники на 1300 посещений в смену. Для того чтобы реализовать масштабный проект, в районе поселка уже выделен участок площадью более 50 га.

Компания «МедИнвестГрупп», реализует в России двенадцать проектов на основе государственно-частного партнерства, в том числе и в Краснодаре: на базе Краевой клинической больницы №1 компания завершает создание центра диагностики онкозаболеваний. «Мы готовы сделать все необходимые расчеты по новому онкоцентру, отработать медико-техническое задание, обсудить вопросы по оборудованию, подготовке кадров. Уже через два — три месяца будем готовы выйти с частной концессионной инициативой»,— рассказал председатель совета директоров «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин.

Вениамин Кондратьев поручил создать рабочую группу, в которую войдут вице-губернаторы, руководители профильных министерств и представители компании. Стороны должны разработать алгоритм совместной работы, а также определить другие объекты, в создании которых также может принять участие «МедИнвестГрупп». В частности, в модернизации нуждаются онкоучреждения Новороссийска.

На сегодняшний день в Краснодарском крае около 200 тыс. жителей, страдающих онкозаболеваниями. В 2021 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» на приобретение оборудования для диагностики и лечения болезни на Кубани направят почти 750 млн рублей. На эти средства планируется приобрести 11 единиц медицинской техники. В частности, онкодиспансер Краснодара получит два рентген-диагностических комплекса, оборудование для лучевой терапии: аппарат брахитерапии и установку для гамма-терапии. В Краевую клиническую больницу №1 приобретут установку для проведения брахитерапии, оборудование для радиотерапии и аппарат КТ.

Бесплатных лекарств станет больше

Из краевого бюджета дополнительно выделят 0,5 млрд рублей на приобретение препаратов

Как сообщили в министерстве финансов края, по поручению главы региона планируется выделить дополнительно 500 млн рублей на обеспечение жителей Кубани лекарственными препаратами. «Дополнительные средства планируют направить в том числе на лечение детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Также будут приобретены лекарства для людей, страдающих диабетом, онкологией, эпилепсией и другими тяжелыми заболеваниями»,— рассказали в министерстве здравоохранения региона.

В настоящее время в регионе под наблюдением специалистов находятся 57 детей с СМА, из них тридцать человек уже получают необходимые препараты. Краснодарский край по числу детей с таким редким заболеванием находится на третьем месте в России после Москвы и Московской области.

С января этого года препарат «Спинраза», который используется для лечения СМА, был включен в перечень жизненно необходимых лекарств. В конце прошлого года в стране зарегистрирован еще один препарат для детей со спинальной мышечной атрофией — «Рисдиплам».

Вопрос об увеличении финансирования статьи расходов на покупку лекарств будет вынесен на февральскую сессию Законодательного Собрания. Положительное решение депутатов позволит довести общую сумму средств, направленных на эти цели в 2021 году, почти до 4,9 млрд рублей. В прошлом году на приобретение лекарственных препаратов было потрачено 4,2 млрд рублей.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края