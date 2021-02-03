Песков рассказал об обсуждении властями перспектив льготной ипотеки

Кремль в курсе позиции Банка России (ЦБ) относительно завершения программы льготной ипотеки, сейчас это вопрос обсуждается правительством и экспертами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Регулятор выступает за продление программы только в регионах со сложной ситуацией на рынке жилья.

«Да, эта позиция Центрального банка известна. Действительно, у ЦБ есть мнение и есть опасение в связи с тем, что, как считают специалисты ЦБ, это приводит к росту пузыря. Существуют и иные точки зрения, и этот вопрос активно обсуждается у экспертов и в правительстве»,— сказал господин Песков во врем пресс-колла.

Программа льготной ипотека была введена в апреле 2020 года в качестве меры поддержки населению и экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Она предусматривает ипотеку под 6,5% годовых на квартиры в новостройках. Позднее программа была продлена до 1 июля 2021 года. ЦБ неоднократно предупреждал о рисках возникновения пузырей на финансовом рынке при очередном продлении программы. На ее продлении настаивает Минстрой.

О перспективах сворачивания программы — в материале “Ъ” «Застройщики штурмуют ипотеку».