Медведев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в большинстве регионов

Ситуация с коронавирусом стабилизируется в большинстве регионов, заявил заместитель председателя зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, она находится под контролем.

«Мы уже год работаем в условиях пандемии. В целом ситуацию удается держать под контролем. В большинстве регионов в настоящий момент она стабилизируется»,— сказал господин Медведев на совещании «О ходе работы по производству и внедрению новых вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19» (цитата по «РИА Новости»).

Он также напомнил, что в России стартовала массовая вакцинация против коронавируса. «Ключевое условие — это, конечно, обеспечение производства вакцины в достаточном объеме»,— сказал Дмитрий Медведев.

В конце января президент Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса постепенно отступает, количество зараженных сокращается. В России за последние сутки выявили 16 474 заболевших. Общее число заразившихся достигло 3 901 204. Умерли за сутки 526 человек всего за время пандемии — 74 684. Выздоровели за сутки 24 822 человека, всего — 3 365 367.

В конце 2020 года россиян больше всего тревожили слухи о переходе на постоянное дистанционное обучение и начало масштабной вакцинации от коронавируса, следует из «Национального индекса тревожностей», подготовленного Компанией развития общественных связей (КРОС). Среди других основных страхов — возможные последствия перенесенного коронавируса, введение нового карантина, дефицит лекарств, возможная отмена новогодних праздников, переход на постоянное дистанционное обучение.

Подробности — в материале “Ъ” «От прививки станет всем страшней».