«ОВД-Инфо»: в ходе акций в поддержку Навального задержали больше 1 тысячи человек

В ходе несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 2–3 февраля задержано 1012 человек, сообщает «ОВД-Инфо». Вечером 2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил условный срок, назначенный политику по делу о хищении средств у «Ив Роше», реальным лишением свободы. После этого штабы господина Навального призвали сторонников выйти на акции протеста.

Больше всего задержанных в Москве (828). Не меньше 150 человек задержали в Санкт-Петербурге. По нескольку задержанных в Ижевске, Омске и Челябинске.

О реальном сроке для Алексея Навального ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). В ведомстве посчитали, что политик нарушил условия испытательного срока, не отмечаясь в инспекции ведомства. Господин Навальный назвал обвинения сфабрикованными, а суд — политически мотивированным.

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