«Старт-Строй» вывели из укрытия

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел дело об утраченном бомбоубежище в районе жилого комплекса в Ленинском районе Нижнего Новгорода «Аквамарин». Суд решил изъять у застройщика «Старт-Строй» в пользу Российской Федерации 14 тыс. кв. м придомовой территории. Однако сам объект гражданской обороны по документам МЧС 1957 года постройки, который суд поручал найти сторонам, так и не нашелся. Ответчик пока ждет мотивировочной части судебного решения, которое в законную силу не вступило и может быть оспорено.



Областная прокуратура выиграла в суде дело у нижегородского застройщика ООО «Старт-Строй». Надзорному органу удалось истребовать в федеральную собственность на улице Деревообделочной пять земельных участков, составляющих придомовую территорию жилого комплекса «Аквамарин». По решению суда застройщик должен передать территориальному управлению Росимущества в общей сложности более 14 тыс. кв. м земли, на которой предположительно может быть расположен объект гражданской обороны.

Поводом для судебного иска стала приватизация старого радиационного укрытия 1957 года постройки площадью около 250 кв. м. Подземный бункер принадлежал ликвидированному в 2000-х годах деревообрабатывающему заводу «Новая сосна», входившему в производственное объединение ГАЗ. Автозавод должен был содержать этот объект, однако несколько лет назад в процессе приватизации территорию бывшего деревообрабатывающего предприятия рядом с Комсомольской площадью выкупили петербургские инвесторы, построившие там гипермаркет «О'Кей». Позже через несколько собственников-юрлиц остаток прилегающей территории приобрел «Старт-Строй», на котором возвел ЖК «Аквамарин».

В последние годы государственные органы начали проводить инвентаризацию объектов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС), чтобы восстановить систему укрытий. При проверках выяснилось, что в реестре, который ведет МЧС, есть описание бомбоубежища бывшей «Новой сосны». Его городские власти должны были передать в собственность РФ вместе со связанным земельным участком. Однако оспаривать всю цепочку сделок по приватизации земли «Новой сосны» прокуратура не стала, подав иск об изъятии в собственность РФ земельных участков к последнему приобретателю, который межевал территорию под многоквартирные дома и другие объекты.

При рассмотрении дела суд распорядился разыскать и осмотреть это заброшенное бомбоубежище, создав комиссию из всех заинтересованных сторон. Прокуроры, чиновники и представители застройщика обследовали район улицы Деревообделочной, но никаких признаков входа в подземное убежище не нашли. На стороне застройщика в процессе выступало министерство имущественных и земельных отношений. По словам его представителей, при первичной приватизации земли в 2008 году у областных властей не было документальных данных о наличии объекта ГО и ЧС и его координатах.

На спорных земельных участках «Старт-Строй» по проекту планировки и межевания собирался строить крытые ярусные паркинги для жителей ЖК «Аквамарин». Однако спроса на машиноместа у жителей не возникло, и парковки пока остались только в проекте.

Один из нижегородских чиновников, знакомых с ситуацией, назвал абсурдными судебные тяжбы за так и ненайденный объект ГО и ЧС. Собеседник предположил, что если решение вступит в законную силу, то проблемы возникнут не только у МЧС, но и у администрации Нижнего Новгорода — если госорганы все-таки найдут укрытие, то для его обслуживания придется выделять небольшой участок и нужно будет заново межевать придомовую территорию многоквартирных домов.

В компании «Старт-Строй» до изучения мотивированного судебного решения воздержались от его оценки.

Роман Кряжев