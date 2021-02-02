Завершены следственные действия по делу главы Томска Ивана Кляйна

Томское управление Следственного комитета России (СКР) объявило мэру Томска Ивану Кляйну о завершении следственных действий. Об этом “Ъ” сообщила старший помощник руководителя управления Елена Лебедева, отметив, что в ближайшее время чиновник, который на время следствия отстранен от должности, приступит к ознакомлению с материалами дела.

Градоначальника задержали в середине ноября 2020 года прошлого года сотрудники ФСБ и СКР.

В отношении мэра завели три уголовных дела, которые в последующем были объединены в одно производство. Ивану Кляйну вменяется в вину незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ): по данным СКР, он покровительствовал компании ОАО «Томское пиво», основным акционером которой он является. Кроме того, мэру инкриминируется превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Чиновник якобы помешал предпринимателю получить земельный участок, примыкающий к предприятию «Томское пиво». Кроме того, по версии следователей, глава Томска помог дочери получить участок городской земли площадью 850 кв. м в обход установленных законом процедур и по заниженной стоимости.

Иван Кляйн все обвинение отрицает. Защита пыталась добиться освобождения чиновника из-под стражи, но безуспешно. Адвокаты утверждают, что состояние здоровья их клиента резко ухудшилось. «С 24.12.2020 Иван Кляйн содержится в палате медчасти СИЗО в связи с резким обострением имеющихся у него заболеваний. До настоящего времени ему вводят антибиотики, поддерживающие его жизнедеятельность. С учетом его состояния здоровья и отсутствием в лечебных учреждениях ФСИН необходимых специалистов и оборудования Иван Кляйн дважды перемещался под неусыпным контролем сотрудников ФСИН для обследования в клиники. По результатам медицинских обследований, совещаний врачей различных специализаций Ивану Кляйну предписано срочное хирургическое лечение и дальнейшее обследование»,— пишут в своем Telegram-канале адвокаты.

Родные мэра обращались к главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву с просьбой взять ход следствия под свой контроль.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Градоначальник перебрал "Томского пива"».

Константин Воронов, Новосибирск