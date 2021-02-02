Представителей посольства США нет на суде над Навальным

Посольство США в Москве заявило, что его сотрудников нет на заседании суда по делу оппозиционера Алексея Навального. Ранее «Интерфакс» и «РИА Новости» сообщали о том, что на суде присутствуют представители 13 дипведомств, в том числе американского.

«Наши дипломаты не присутствуют там лично из-за мер предосторожности в связи с COVID-19 и большого числа людей, находящихся там в ожидании. Мы просили разрешения на дистанционное наблюдение за процессом, однако ответа не получили. Мы внимательно следим за сообщениями СМИ»,— приводит «Интерфакс» сообщение американской дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что «для дипломатических представительств по всему миру является стандартной практикой наблюдение за судебными заседаниями в стране пребывания».

В посольстве Великобритании ранее подтвердили, что к зданию суда по делу Алексея Навального приехали британские дипломаты, назвав это обычной практикой. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это «вмешательством во внутренние дела РФ и саморазоблачением попыток Запада сдержать Россию». Кремль призвал иностранных дипломатов не вмешиваться в дела России.

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После этого во многих городах России 23 и 31 января прошли протестные акции, на которых задержали около 10 тыс. человек. Сегодня на время заседания вокруг Мосгорсуда усилили меры безопасности, полиция уже задержала более 200 человек.

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