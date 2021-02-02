Еще десять нижегородцев получили штрафы после участия в митинге 31 января

Нижегородский райсуд за нарушение порядка проведения собрания оштрафовал пятерых граждан на 10 тыс. руб. каждого (по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и еще одного арестовал на пять суток (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) после несанкционированной акции против ареста оппозиционера Алексея Навального в Нижнем Новгороде 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Кроме того, Московский райсуд 1 февраля оштрафовал еще пятерых нижегородцев за нарушения по той же статье КоАП. Суммы назначенных штрафов составили от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Производство в отношении еще одного гражданина прекратили в связи с отсутствием состава нарушения.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде оштрафовали еще семерых участников несогласованного митинга 31 января. Известно также, что журналисту Александру Пичугину присудили 10 тыс. руб. штрафа по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Митинг в Нижнем Новгороде начался 31 января в 12:00 на улице Большой Покровской. Участников начали задерживать почти сразу же, и к 14:00 сотрудники правоохранительных органов фактически прекратили мероприятие. По оценке МВД, участие в акции приняли 500 нижегородцев, из которых задержаны были 338. Силовиков было почти в четыре раза больше: 1437 сотрудников полиции, 240 сотрудников ОМОНа и 300 военнослужащих Росгвардии.

Анастасия Еремина