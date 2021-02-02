В Нижнем Новгороде оштрафованы семь участников несогласованного митинга, состоявшегося 31 января. По данным пресс-службы судов общей юрисдикции, все они признаны нарушившими п. 1 ч. 3 ст. 6 федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Действия троих задержанных суд квалифицировал по ч. 5 ст.20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), им назначили наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. руб. каждому. Еще четверых участников митинга суд признал нарушившими ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, их оштрафовали на 11-13 тыс. руб.

В суде отмечают, что вина всех задержанных подтверждена доказательствами, представленными в материалах дела. Постановления суда в законную силу не вступили.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, митинг начался в 12:00 31 января на улице Большой Покровской перед зданием кинотеатра «Октябрь». Полиция и ОМОН перекрыли центральную улицу и прилегающие к ней. Задержания начались почти сразу же. Часть митингующих пыталась собраться на площади Минина и Пожарского и прошли маршем по улице Минина. К 14:00 сотрудники полиции фактически прекратили мероприятие. По оценкам регионального управления МВД, всего было задержало 338 граждан.

Андрей Репин