В России свободно более трети коек для пациентов с COVID-19

В России на сегодняшний день свободно 33,6% коек для пациентов с COVID-19, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он призвал возвращать освобождающийся коечный фонд в нормальный режим работы для оказания плановой помощи.

«На сегодняшний день свободно 33,6% специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Освобождающиеся коечные мощности должны незамедлительно возвращаться в нормальный режим работы — для оказания плановой медицинской помощи по основному профилю. Это важно для обеспечения доступности медицинской помощи. Койки не должны задерживаться в режиме ожидания»,— заявил министр на селекторном совещании с регионами (цитата по ТАСС).

За последние сутки в России зарегистрировано 16 643 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, общее число заболевших достигло 3 884 730. Умерли за время пандемии 74 158 человек.

18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Она проводится добровольно. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, привить планируется 60% населения.

Подробности — в материале “Ъ” «Велика Россия, а уколоть некого».