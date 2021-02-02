На Кубани в 2020 году количество предприятий-банкротов увеличилось на 5%

По состоянию на 1 января 2021 года в процедурах банкротства находятся 1 715 должников, количество которых увеличилось по сравнению с прошлым годом на чуть более 5% (в 2020 году цифра составляла 1 624 должника), следует из данных регионального министерства экономики.

Большинство предприятий-банкротов на Кубани представляют отрасли строительства и потребительской сферы.

Лидером среди муниципалитетов по количеству должников, находящихся в процедуре банкротства, является Краснодар, где зарегистрировано 710 таких предприятия (182 — строительство, 132 — потребительская сфера, 45 промышленность, 20 — транспорт).

На втором месте Сочи, где, по данным краевого минэкономики, количество должников среди предприятий составляет 202 (64 — строительство, 30 — потребительская сфера, 5- промышленность, 4 — транспорт).

В Новороссийске насчитывается 104 предприятий, находящиеся в процедуре банкротства (32 — строительство, 20 — потребительская сфера, 3- промышленность, 18 — транспорт).

Наталья Решетняк