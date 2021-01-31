В Нижнем Новгороде акция протеста началась с задержаний Нижегородцев увозят с митинга на муниципальных автобусах

Нижегородцев, которые стали собираться 31 января на акцию в поддержку политика Алексея Навального и против действия властей, начали задерживать. По данным «ОВД-Инфо», задержаны не менее 14 граждан.

Сотрудники Росгвардии выстроились в несколько шеренг поперек улицы, укрывшись щитами и перекрыв ее таким образом полностью. Полицейские стали по одному выдергивать протестующих активистов из пока еще немногочисленной толпы и уводить в автобусы вдоль улицы Малой Покровской.

Нижегородцы, которые пришли на акцию, но не являются политическими и общественными активистами, стали расходиться постепенно сами.

Муниципальные автобусы ПАЗ были припаркованы вдоль центральных улиц города еще за час до начала митинга. Кроме того, из центра города эвакуировали машины нижегородцев, припаркованные по правилам дорожного движения. Так, полностью зачистили от машин местных жителей Холодный переулок, который выходит на Большую Покровскую. Также частично очистили от припаркованных машин улицы Алексеевскую, Грузинскую, Звездинку.

Андрей Репин