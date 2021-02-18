Средство медитации

По итогам прошлого года заметно выросло количество скачиваний приложений для медитации, а компания Rolls-Royce в России зафиксировала новый рекорд продаж в противовес общим тенденциям российского автомобильного рынка. Проведя несколько дней в компании флагмана бренда, Phantom, обозреватель “Ъ” поняла, что Rolls-Royce способен привести в гармонию мысли, чувства и ощущения эффективнее, чем звуки дождя из телефона. Этот автомобиль помимо всех его многочисленных функций имеет и еще одну — служит идеальным приложением для медитации.

Конечно, позволить себе искать успокоения в Rolls-Royce Phantom может далеко не каждый. Вот как раз особенно преуспевшие в прошлом году владельцы медитационных приложений могут.

Я к числу далеко не каждых не принадлежу, но как светский обозреватель “Ъ” имею возможность тестировать кое-какие детали образа жизни героев моих публикаций. На этот раз такой деталью оказался Phantom. Итак, мои впечатления.

Рассмотрев для начала традиционные штучки вроде встроенного зонтика в водительской двери, звездного неба над головой из мерцающих волоконно-оптических нитей, статуэтки «Духа экстаза», появляющейся из недр капота, клавиши, закрывающей двери, и отправившись наконец в путь, понимаешь, почему и без этого всего Rolls-Royce представляет собой зону исключительного комфорта.

Автомобиль Rolls-Royce Phantom VIII Фото: James Lipman / jameslipman.com / предоставлено Rolls-Royce

Управление «Фантомом» дарит удивительные ощущения: этот мощный механизм беспрекословно тебе подчиняется, и он настолько совершенен, что даже на высокой скорости и в повороте движется очень плавно, не доставляя ни малейшего дискомфорта. Под капотом расположился 6,75-литровый V12, благодаря двойному турбонаддуву развивающий 571 л. с. Привод, как и у всех «Фантомов», задний. Коробка передач — 8-диапазонный «автомат». Пневмоподвеска новой модели снабжена камерой, сканирующей неровности дороги.

Познакомилась я с Rolls-Royce Phantom VIII в свой день рождения, праздновать который не планировала. Однако обменявшись взглядом с некрупными, но внимательными интеллектуальными лазерными фарами, способными освещать путь на 600 метров, подумала: а почему бы и не предпринять чего-нибудь особенного? Первым делом написала подругам, что жду их в субботу на бранч в барвихинском Hotel & Spa, а потом мы отправимся на каток The Rink в Сколково. На воскресенье запланировала поездку с водителем на важный светский благотворительный аукцион в Жуковке — в исключительной тишине в салоне, которую обеспечивают 130 кг шумоизоляционных материалов и специальная пена в эксклюзивных шинах от Continental. «Фантом» действительно самый тихий в мире автомобиль, и это производит на окружающих впечатление, какое не способны произвести иные ревущие моторы.

Автомобиль Rolls-Royce Phantom VIII Фото: James Lipman / jameslipman.com / предоставлено Rolls-Royce

Информации на центральной консоли мало — чтобы не отвлекать и не утомлять ум и взор. Шайба управления мультимедийными системами украшена серебряным профилем «Духа экстаза» на черном фоне. Но дизайнеры компании совершили небольшую арт-революцию. Панель перед пассажиром, пустовавшую на протяжении всей истории автомобилестроения, они превратили в художественную галерею. Phantom, на котором каталась я, был украшен панно из птичьих перьев от Nature Squared. Также в предлагаемом компанией наборе готовых к заказу решений есть картина китайского живописца Лянь Ян Вэя с изображением возвышенности Саут-Даунс в Англии; алюминиевая скульптура проекта Based Upon; фарфоровая роза работы мастеров знаменитой немецкой мануфактуры Nymphenburg; выполненная на шелке абстракция кисти британской художницы Хелен Эми Мюррей; и даже позолоченная генетическая карта владельца, изготовленная на 3D-принтере немецким дизайнером Торстеном Франком. Впрочем, клиент может адаптировать под формат панели что-то из собственных запасников или даже выступить в качестве художника. Тоже способ медитации.

Евгения Милова