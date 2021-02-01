Посольство РФ сообщило о 70 россиянах в Мьянме

В Мьянме находятся около 70 граждан России, среди них 20 туристов, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь посольства РФ в этой стране Антон Анисимов. В Мьянме сегодня, 1 февраля, произошел военный переворот. Дипломат отметил, что обращений за консульской помощью не поступало.

«По имеющейся информации, в настоящее время на территории Мьянмы находятся 50 российских специалистов, работающих в Мьянме по контрактам, и около 20 туристов»,— заявил господин Анисимов. Российское посольство порекомендовало согражданам проявлять бдительность, избегать посещения мест массового скопления людей и по возможности ограничить выход за пределы территории своего проживания.

«В случае ухудшения ситуации посольство примет все необходимы меры для обеспечения безопасности, законных прав и интересов российских граждан и сотрудников российской дипмиссии»,— добавил дипломат.

Вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайну. Перед этим представитель правящей партии «Национальная лига за демократию» сообщил о задержании фактической главы правительства Аун Сан Су Чжи.

После этого в Мьянме начались перебои со связью, а правительственные ТВ и радио прекратили вещание. Военные анонсировали новые парламентские выборы.