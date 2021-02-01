Panasonic прекращает производство солнечных батарей из-за высокой конкуренции

Японская компания Panasonic сообщила о скором прекращении собственного производства солнечных батарей. Компания планирует сделать это до конца своего финансового 2022 года, который завершается в следующем месяце.

Panasonic объяснила свое решение «структурными реформами» своих операций по производству фотоэлементов. В результате малайзийское подразделение Panasonic по производству солнечных батарей Panasonic Solar Energy Malaysia Sdn Bhd будет ликвидировано, а соответствующие производственные мощности могут быть проданы. Производящий сейчас солнечные батареи завод Panasonic в японской префектуре Симане будет переведен на выпуск другой техники и оборудования, в том числе аккумуляторных батарей и кондиционеров.

По данным японских СМИ, компания приняла такое решение из-за растущей конкуренции со стороны китайских производителей солнечных батарей, которая сделала собственное производство малоприбыльным. При этом Panasonic продолжит продавать под своим брендом солнечные батареи, производимые ее партнерами.

Евгений Хвостик