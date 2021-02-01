Всемирный фонд дикой природы недосчитался деревьев

Всемирный фонд дикой природы (WWF) пожаловался в прокуратуру Ставропольского края на рубки деревьев на маршруте предполагаемого «велотерренкура» в Бештаугорском заказнике. По информации экологов, выездная проверка природоохранной прокуратуры подтвердила уничтожение нескольких десятков деревьев. Впрочем, ранее краевой суд признал незаконным постановление правительства региона об изменении границ заказника. Власти тему законности вырубок в заказнике и строительства скандального объекта в ООПТ не комментируют. В WWF обещают провести независимую проверку воздействия строительства инфраструктурных объектов на территории заказника.

Обращение Всемирного фонда дикой природы (WWF) в прокуратуру Ставропольского края последовало после жалобы в организацию экоактивистов Кавказских Минеральных Вод. Информацию о начавшихся вырубках в заказнике они первоначально разместили на своей странице в Instagram. Активисты сообщили, что на территории заказника было вырублено более ста деревьев. В ходе рейда природоохранной прокуратуры совместно с общественниками «была остановлена автомашина с лесорубами, у которых не оказалось как документов на вырубку, так и документов на транспортное средство».

Причем, что возмутило экологов, «по непонятным причинам, сотрудники природоохранной прокуратуры отпустили нарушителей режима заказника без составления протокола».

По данным WWF, 21 января 2021 года на территории Бештаугорского заказника прошла выездная проверка в составе природоохранной прокуратуры Ставропольского края совместно с Управлением городского хозяйства Железноводска, сотрудников Бештаугорского лесничества, дирекции ООПТ Ставропольского края, а также местных жителей. В ходе проверки было установлено, что на терренкурах гор Железной и Развалки, входящих в состав Бештаугорского заказника, имеются «следы вырубки» деревьев различных пород, и ущерб, нанесенный природе, «может оцениваться в миллионы рублей».

В своем обращении, которое размещено на официальном сайте Всемирного фонда дикой природы, WWF напоминает, что «для проведения любой рубки у исполнителей работ должны иметься разрешения, оформленные в установленном порядке в соответствии с существующими нормативно-правовыми актами и регламентами».

Поскольку на обращение общественной организации ответ из прокуратуры так и не поступил, а по информации экоактивистов 27 января вырубка деревьев в заказнике продолжилась, Фонд направил в краевую прокуратуру повторное обращение с просьбой «проверить законность данной деятельности». В прокуратуре края “Ъ” оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Вырубки в заказнике начались, несмотря на то, что 14 января 2021 года Ставропольский краевой суд удовлетворил коллективный иск 130 жителей Минеральных Вод о запрете изменения границ и исключения земель из особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Бештаугорский заказник», признав незаконными постановления краевого правительства, которыми из состава заказника было выведено более 200 га. Эти земли в районе горы Змейка и горы Бештау краевые чиновники запланировали для строительства комплекса санаториев и велотерренкура, который должен был разрезать заказник на несколько частей. Ранее, в ноябре 2020 года, 3-й Апелляционный суд в Сочи признал не соответствующими федеральному законодательству положения краевого закона об ООПТ, которые узаконивали выведение земель заказника из состава особо охраняемых территорий.

Однако, несмотря на все судебные решения, 17 января на портале Госзакупок был размещен тендер на проведение работ по строительству «Кавминводского велотерренкура», с первоначальной стоимостью контракта 2,7 млрд руб. Организатором закупки значится ГБУ СК «Стававтодор». В администрации Железноводска ситуацию со скандальными вырубками не комментируют.

Губернатор Ставропольского края, в свою очередь, как и обещал на своей пресс-конференции в декабре 2020 года, внес в думу очередной закон об ООПТ, где одним из пунктов значится «упразднение» особо охранных территорий.

Юрист Георгий Легкобитов, представлявший в суде интересы истцов двух коллективных исков экоактивистов, назвал вновь разработанный документ клоном статьи, которую отменил апелляционный суд.

Более того, он отметил, что «ст. 216 КАС РФ содержит прямой запрет преодолевать решения суда принятием аналогичного акта». И внося в очередной раз на рассмотрение в думу края закон об ООПТ, глава края, по сути, «популяризирует неуважение» к основам конституционного строя.

Александра Ларинцева, Пятигорск