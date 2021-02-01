Роспотребнадзор предупредил об уловках мошенников с продажей «лекарств» от COVID-19

Роспотребнадзор предупредил россиян о мошенниках, которые предлагают купить «волшебный прибор» или «чудо-таблетку» от коронавируса в интернете. Также злоумышленники предлагают пройти якобы обязательный платный анализ на COVID-19 после контакта с носителем и идут на ряд других хитростей, предостерегает служба.

Уловки мошенников, связанные с распространением COVID-19:

продажа очистителей воздуха и других средств, удаляющих вирусы из воздуха;

продажа лекарств или пищевых добавок, якобы помогающих от коронавируса;

поддельные предложения о покупке СИЗ с обязательной предоплатой, после получения которой товар не доставляют;

звонки с информацией о контакте с подтвержденным носителем вируса и требованием проведения платного анализа на дому;

запросы конфиденциальных личных данных для предоставления несуществующей господдержки;

фишинговые рассылки;

предложения провести на дому бесплатное тестирование, вакцинацию от коронавируса или дезинфекцию квартиры с целью кражи имущества;

предложения принять участие в несуществующих благотворительных акциях;

фейковые предложения об удаленной работе с приложенными небезопасными ссылками;

предложения по удаленной работе с обязательной покупкой методических материалов.

31 января в России было зарегистрировано 18 359 случаев заражения коронавирусом, общее число заболеваний достигло 3 850 439.

Напомним, МВД и Роскомнадзор при участии Генпрокуратуры и Банка России до 25 февраля должны разработать предложения по привлечению к ответственности организаторов мошеннических схем, действующих под видом предоставления выплат от имени РФ, и вовлеченных в эти схемы банков. Рост объемов такого мошенничества спровоцировали объявления о социальных выплатах семьям с детьми в период пандемии.

Подробности — в материале “Ъ” «С первым лицом фейки плохи».