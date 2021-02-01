Омбудсмен Петербурга оценил число участников акций протеста как минимум в 7 тыс. человек

В акциях поддержки политика Алексея Навального в Санкт-Петербурге участвовали не менее 7 тыс. человек, сообщил городской уполномоченный по правам человека Александр Шишлов. Он отметил, что во время акций были задержаны более 1 тыс. человек, в том числе журналисты.

«По предварительным данным (на 22:00 31 января), в акции участвовало не менее семи тысяч человек, более тысячи задержано»,— передает сайт омбудсмена слова господина Шишлова. Он отметил, что во время протестов были отмечены «как провокации со стороны граждан, пришедших на акцию, так и многочисленные необоснованно жестокие действия сотрудников правоохранительных органов». Представители омбудсмена отметили, что полиция задерживала людей, которые утверждали, что не участвовали в акциях.

Аппарат уполномоченного отметил, что власть должна дать людям право законно выразить свою позицию. «Но вместо ответов на вопросы, волнующие общество, власть вновь выставляет для "диалога" полицию и ОМОН»,— указано в сообщении. Господин Шишлов пообещал опубликовать отчет о протестах в понедельник.

Протестная акция в поддержку политика Алексея Навального прошла сегодня, 31 января, во многих городах России. По оценке «ОВД-Инфо», задержано более 5 тыс. человек. Предыдущая акция протеста состоялась 23 января. Тогда было задержано более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.