Майк Джеймс остался в Москве

Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс уладил разногласия с командой и остается в составе армейцев. Об этом сообщили в клубе. Напомним, что в начале недели Джеймс был отстранен от игр и тренировок (он пропустил два матча Евролиги — против «Альбы» и «Баварии»). В заявлении ЦСКА отмечалось, что это случилось из-за инцидента, имевшего место после игры с «Фенербахче» 22 января. В клубе не пояснили, что именно случилось, но источники утверждали, что якобы Джеймс вступил в перепалку с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. Кроме того, сообщалось об обиде Джеймса на отказ клуба отпустить его в США на похороны дедушки.

«Восьмого января мой дедушка скончался от рака легких. С этого момента мою личную жизнь стало трясти,— сказал Джеймс, комментируя урегулирование ситуации.— К сожалению, это повлияло на мою профессиональную жизнь, много недоразумений по поводу клуба и меня появилось в СМИ. Хотел бы отметить, что было несколько способов справиться с проблемами, и я выбрал не лучший. Хочу извиниться и сказать, что внимание к этому вопросу не то, с чем я бы хотел связывать воспоминания о моем дедушке. Для нас с ЦСКА это останется внутренним вопросом, мы проработаем его как команда».

Отметим, что известие о примирении Джеймса и ЦСКА пришло вскоре после того, как стало известно, что один из ключевых игроков армейцев, центровой Никола Милутинов, из-за травмы плеча выбыл до конца сезона. Александр Петров