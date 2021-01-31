Боррель осудил массовые задержания на акциях в поддержку Навального

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал сожаление из-за массовых задержаний и применения силы в отношении участников несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Он призвал Россию выполнять свои международные обязательства.

«Я сожалею о массовых задержаниях и непропорциональном применении силы против протестующих и журналистов в России вновь сегодня. Люди должны иметь возможность осуществлять свое право на демонстрации, не опасаясь репрессий. Россия должна выполнять свои международные обязательства»,— написал господин Боррель в Twitter.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за их «жесткую» реакцию на протесты по всей стране, призвав «освободить тех, кто задержан за демонстрацию своих прав, включая Алексея Навального». В посольстве США в России на фоне проходящих акций призвали власти соблюдать международные обязательства в области прав человека. МИД РФ в ответ обвинил США во вмешательстве в дела России.

Протестная акция в поддержку политика Алексея Навального прошла сегодня, 31 января, во многих городах России. По оценке «ОВД-Инфо», задержано 4822 человека. Предыдущая акция протеста состоялась 23 января. Тогда было задержано более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.