Ограничения на парковку в центре Москвы снимут к утру понедельника

Ограничения на парковку на центральных улицах Москвы начнут снимать ночью, сообщил департамент транспорта Москвы. Из-за протестных акций парковка в воскресенье была запрещена на улицах Моховая, Охотный Ряд, в Театральном проезде, на Новой площади, в Китайгородском проезде, а также на Москворецкой и Кремлевской набережных.

«К шести утра парковка будет снова доступна»,— сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.

Ранее в Москве отменили ограничения для общественного транспорта, введенные из-за несанкционированного митинга. Метрополитен сейчас работает штатно.

Протестная акция в поддержку политика Алексея Навального прошла сегодня, 31 января, во многих городах России. По оценке «ОВД-Инфо», задержано более 4,7 тыс. человек.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.