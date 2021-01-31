Юлию Навальную отпустили из полиции

Жену оппозиционера Алексея Навального Юлию отпустили из отдела полиции, передает «МБХ медиа». На нее составили протокол об участии в митинге, повлекшем помехи инфраструктуре (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Госпожу Навальную задержали сегодня, 31 января, днем в Москве на несанкционированной акции в поддержку ее супруга.

После задержания госпожа Навальная была доставлена в отделение полиции «Щербинский» в Новой Москве. По словам адвоката Светланы Давыдовой, более трех часов сотрудники полиции «согласовывали, что вменять» Юлии Навальной. Суд состоится завтра в Щербинке, добавила адвокат.

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Протестная акция в поддержку политика Алексея Навального прошла сегодня, 31 января, во многих городах России. По оценке «ОВД-Инфо», задержано 4567 человек. Предыдущая акция протеста состоялась 23 января. Тогда было задержано более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.