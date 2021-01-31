Москалькова призвала участников акций в поддержку Навального к диалогу

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об актах агрессии и провокациях на несогласованных акциях в поддержку политика Алексея Навального и призвала стороны к диалогу. Она отметила, что обязана отстаивать как права протестующих, так и права сотрудников Росгвардии и МВД.

«Как уполномоченный по правам человека я обязана отстаивать права не только участников несанкционированных акций, но и сотрудников Росгвардии, МВД, находящихся при исполнении своих обязанностей,— сказала госпожа Москалькова, отметив акты агрессии и прямые провокации (цитата по «РИА Новости»).— Все это сильно напоминает акции устрашения, а не диалог и уж тем более не борьбу за свои права... Я постоянно работаю с обращениями, горячая линия работает круглосуточно. Но еще раз призываю к диалогу».

Также госпожа сообщила об информации про недопуск адвокатов к задержанным в регионах. По словам омбудсмена, «жалоб очень мало, но тем не менее они есть, и мы с ними разбираемся». Жалоб из-за перекрытия площади трех вокзалов в Москве Татьяне Москальковой не поступало. Она также отметила необходимость проверки сведений о применении электрошокеров на акциях в Санкт-Петербурге.

В разговоре с ТАСС госпожа Москалькова отметила, что «люди должны отстаивать свои права и реализовать свои конституционные права и интересы в рамках закона». «Сегодня ковид, есть введение режима, и нужно уважать и права других людей, и законы»,— отметила она. Омбудсмен добавила, что у задержанных «есть свой комплекс прав, который должен соблюдаться органами государственной власти».

Протестная акция в поддержку политика Алексея Навального прошла сегодня, 31 января, во многих городах России. По оценке «ОВД-Инфо», задержано 4027 человек. Предыдущая акция протеста состоялась 23 января. Тогда было задержано более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.