В Петербурге задержан подозреваемый в применении насилия в отношении омоновца

Участник несогласованного митинга в Санкт-Петербурге задержан по подозрению в том, что он ударил сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по городу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, днем 31 января на Пионерской площади протестующий «не менее двух раз ударил кулаком в область головы бойца ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обеспечивающего правопорядок, причинив ему физическую боль и телесные повреждения». Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения, заявили в ведомстве.

Акции в поддержку Алексея Навального проходят по всей России. Протестующие требуют освободить оппозиционера из-под ареста. По данным «ОВД-Инфо», задержаны уже больше 2,1 тыс. человек.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.