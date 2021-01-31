На второй конкурс по выборам главы Сургута заявился первый кандидат

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) на конкурс по отбору кандидатов на пост главы подана первая заявка. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу гордумы, первым претендентом стал пенсионер Александр Мигунов, который принимал участие в предыдущей кампании, а также в 2016 и 2015 годах.

Напомним, это уже второй конкурс по выборам мэра Сургута. Первый конкурс был признан несостоявшимся, так как из 66 претендентов только один подал правильно оформленный пакет документов.

Участники конкурса выступили против решения конкурсной комиссии и гордумы. Один из кандидатов, депутат Евгений Барсов подал жалобу в Генпрокуратуру РФ и иск с требованием признать незаконным отказ в допуске ко второму этапу конкурса и отменить решение о признании выборов мэра несостоявшимися.

По просьбе истца, Сургутский городской суд впервые принял обеспечительные меры и запретил гордуме назначать новую дату конкурса. Рассмотрение иска должно было состояться 3 февраля. Однако вечером 28 января конкурсная комиссия направила в суд ходатайство об ускорении процесса рассмотрения дела, а дума Сургута попросила снять запрет на объявление нового конкурса. В результате чего заседание суда было перенесено на утро 29 января.

В итоге суд отклонил иск иск господина Барсова и снял обеспечительные меры с работы гордумы.